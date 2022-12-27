На московских водоемах круглосуточно дежурят спасатели

Круглосуточное патрулирование столичных водоемов обеспечивают более 20 судов на воздушной подушке. Спасатели готовы предотвращать любые происшествия на воде. На водоемах производится регулярный замер толщины льда, а места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах находятся под постоянным контролем.

Фото: Telegram-канал Городского хозяйства Москвы Telegram-канал Городского хозяйства Москвы

«Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час», — рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Из-за резкого перепада температур лед может стать ломким и хрупким. В этой связи спасатели рекомендуют не выходить на лед и внимательно следить за детьми и домашними питомцами.