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54 минуты назад

На московских водоемах круглосуточно дежурят спасатели

Моя Москва.онлайн

Круглосуточное патрулирование столичных водоемов обеспечивают более 20 судов на воздушной подушке. Спасатели готовы предотвращать любые происшествия на воде. На водоемах производится регулярный замер толщины льда, а места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах находятся под постоянным контролем.

На московских водоемах круглосуточно дежурят спасатели
Фото: Telegram-канал Городского хозяйства МосквыTelegram-канал Городского хозяйства Москвы

«Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час», — рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Из-за резкого перепада температур лед может стать ломким и хрупким. В этой связи спасатели рекомендуют не выходить на лед и внимательно следить за детьми и домашними питомцами.

На столичных водоемах работает 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы. А это почти 500 специалистов. В их расположении имеется более 180 плавсредств, в том числе аэролодка «Север-650К», предназначенная для поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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