Собянин сообщил о открытии путепровода на западе Москвы

Специалисты открыли движение по путепроводу, расположившимся над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта и железнодорожными путями МЦД-1. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 декабря.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Открыли путепровод над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта и железнодорожными путями МЦД-1. Во время капитальной реконструкции его привели в порядок и сделали в несколько раз длиннее — с 39 до 205 метров, — сказал он.

Глава города добавил, что благодаря открытию сооружения поездки между улицей Большая Филевская и Кутузовским проспектом станут комфортнее и быстрее. В этом сыграет важную роль более удачное распределение транспортных потоков в обоих направлениях движения, отметил Собянин в своем Telegram-канале.