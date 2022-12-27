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36 минут назад

На январских праздниках в Москве ожидаются оттепель и слабые морозы

Елена Прошина

Со 2 по 8 января 2023 года в Москве ожидается оттепель и слабые морозы. Об этом «РИА Новости» сообщил главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

На январских праздниках в Москве ожидаются оттепель и слабые морозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, оттепель в Москве ожидается в первые три дня, со 2 по 4 января. Начиная с четверга, погода изменится в сторону отрицательных значений. Позднякова отметила, что после 5 января в столичный регион придут слабые морозы и снег.

«Скорее всего, состоятся рождественские слабые морозцы», — добавила синоптик.

Ранее Позднякова рассказала о погоде в новогоднюю ночь. В субботу, 31 декабря, ожидается нулевая температура и небольшие осадки в виде мокрого снега. На следующий день погода останется такой же.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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