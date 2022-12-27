В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
56 минут назад

Городской транспорт Москвы украсили в преддверии Нового года

Вечерняя Москваиещё 1

Специалисты украсили 13 поездов метро, 300 автобусов и электробусов, а также свыше 30 трамваев в преддверии Нового года. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Городской транспорт Москвы украсили в преддверии Нового года
Фото: Telegram / Дептранс МосквыTelegram / Дептранс Москвы

— В этом году пассажиров ждут 13 нарядных поездов метро, 50 электробусов, 31 трамвай, 250 автобусов и 500 автомобилей такси. Расходы на украшения легли в основном на производителей транспорта. С сегодняшнего дня праздничный городской транспорт можно встретить в Москве, — рассказал он.

Самый яркий состав «Москва-2020» смогут встретить пассажиры Кольцевой линии. Декорированный хвойными ветвями, шарами и яркими огнями трамвай будет курсировать по маршруту «А». Кроме того, на 500 машинах такси появилась новогодняя оклейка, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин Сообщил, что жители столицы смогут бесплатно проехать на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь. Всего в городе будет работать 166 маршрутов, включая 15 трамваев и 16 регулярных ночных автобусов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители