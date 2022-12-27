Городской транспорт Москвы украсили в преддверии Нового года

Специалисты украсили 13 поездов метро, 300 автобусов и электробусов, а также свыше 30 трамваев в преддверии Нового года. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы Telegram / Дептранс Москвы

— В этом году пассажиров ждут 13 нарядных поездов метро, 50 электробусов, 31 трамвай, 250 автобусов и 500 автомобилей такси. Расходы на украшения легли в основном на производителей транспорта. С сегодняшнего дня праздничный городской транспорт можно встретить в Москве, — рассказал он.

Самый яркий состав «Москва-2020» смогут встретить пассажиры Кольцевой линии. Декорированный хвойными ветвями, шарами и яркими огнями трамвай будет курсировать по маршруту «А». Кроме того, на 500 машинах такси появилась новогодняя оклейка, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».