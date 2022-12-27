Москву сковали пробки

Пробки на столичных дорогах достигли девяти баллов, следует из информации сервиса «Яндекс Пробки».

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Согласно его данным, движение затруднено на вылетных магистралях, в ряде районов - на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Затруднения в движении отмечаются на Третьем транспортном и Садовом кольцах.

По информации сервиса, загруженность дорог в Москве снизится к 21:00.