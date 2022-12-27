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50 минут назад

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов

Агентство «Москва»иещё 2

Пробки на столичных дорогах достигли девяти баллов, следует из информации сервиса «Яндекс Пробки».

Москву сковали пробки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно его данным, движение затруднено на вылетных магистралях, в ряде районов - на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Затруднения в движении отмечаются на Третьем транспортном и Садовом кольцах.

По информации сервиса, загруженность дорог в Москве снизится к 21:00.

Ранее в Дептрансе Москвы попросили водителей пользоваться городским транспортом для поездок по городу или отложить поездки на более позднее время.

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