Москву сковали пробки

Пробки на столичных дорогах достигли девяти баллов, следует из информации сервиса «Яндекс Пробки».
Согласно его данным, движение затруднено на вылетных магистралях, в ряде районов - на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Затруднения в движении отмечаются на Третьем транспортном и Садовом кольцах.
По информации сервиса, загруженность дорог в Москве снизится к 21:00.
Ранее в Дептрансе Москвы попросили водителей пользоваться городским транспортом для поездок по городу или отложить поездки на более позднее время.