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1 час назад

Перечислены главные плюсы новых поездов МЦД

Мослента

Главные плюсы новых поездов МЦД перечислил в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Речь идет о составах модели «Иволга 3.0», которые выйдут на линии в следующем году, а пока проходят обкатку без пассажиров.

Перечислены главные плюсы новых поездов МЦД
Фото:  Агентство «Москва» Агентство «Москва»

«По сравнению с предыдущей моделью — "Иволга 2.0" — в третьей версии больше сидений, USB-разъемов, появились дополнительные подлокотники у сидений и зарядки для электросамокатов. Но все привычные удобства "Иволги" оставили и немного модернизировали», — написал градоначальник.

Кроме того, у новых поездов стремительный и плавный разгон, есть климат-контроль, Wi-Fi и системы безопасности. Поездки будут комфортными и для маломобильных пассажиров, и для родителей с колясками, есть также крепления для велосипедов и прочего багажа, отметил Собянин.

Ранее были названы главные плюсы новых поездов серии «Москва-2020» московского метро.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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