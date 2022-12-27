Перечислены главные плюсы новых поездов МЦД

Главные плюсы новых поездов МЦД перечислил в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин . Речь идет о составах модели «Иволга 3.0», которые выйдут на линии в следующем году, а пока проходят обкатку без пассажиров.

«По сравнению с предыдущей моделью — "Иволга 2.0" — в третьей версии больше сидений, USB-разъемов, появились дополнительные подлокотники у сидений и зарядки для электросамокатов. Но все привычные удобства "Иволги" оставили и немного модернизировали», — написал градоначальник.

Кроме того, у новых поездов стремительный и плавный разгон, есть климат-контроль, Wi-Fi и системы безопасности. Поездки будут комфортными и для маломобильных пассажиров, и для родителей с колясками, есть также крепления для велосипедов и прочего багажа, отметил Собянин.