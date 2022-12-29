Собянин рассказал о работе "Службы 112" в честь ее десятилетия

Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о работе "Службы 112" по случаю ее десятилетия.

Фото: Москва 24/Никита Симонов Москва 24/Никита Симонов

"10 лет назад – с развитием мобильной связи – главным экстренным номером России стал 112. Не отказываясь от старых номеров, центры обработки вызовов "Служба 112" объединили в себе экстренные службы регионов и муниципалитетов", – сообщил Собянин.

Мэр объяснил, что система объединяет все экстренные службы города – пожарную (101), полицию (102), скорую помощь (103), "Антитеррор", Мосгаз (104) и другие организации. Сообщить о происшествии по номеру 112 можно звонком или отправив СМС. Ежедневно сообщения москвичей принимают порядка 125 операторов.

Время ожидания оператора на линии не превышает 6 секунд. За 2 минуты специалист успевает выяснить обстоятельства происшествия и сообщить о нем в экстренные службы города.

"Сегодня операторы системы ежесуточно принимают 20 тысяч звонков – 65% всех вызовов, поступающих в городские экстренные службы. Остальные 35% – звонки на традиционные номера 101, 102, 103 и другие", – рассказал мэр.

Для работы с иностранными гражданами, обращающимися за помощью на английском, испанском и других языках, в службе работают лингвисты. Психологи системы готовы успокоить горожан, обратившихся в случае потери животного или заблудившихся на улицах.

Собянин порекомендовал москвичам рассказать о системе детям и внукам. Так юные жители будут знать, куда можно обратиться в случае экстренной ситуации.