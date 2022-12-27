Посвященная работе сотрудников МЧС фотовыставка открылась в Москве

В честь Дня спасателя, который отмечается 27 декабря, в столичном Музее Победы открылась фотовыставка, посвящённая тем, кто работает в системе МЧС.

Фото: © mchs.gov.ru © mchs.gov.ru

Как пишет ОТР, в число таких специалистов входят пожарные, спасатели, кинологи, врачи, психологи, пилоты, пиротехники, водолазы и альпинисты.

На фотографиях, представленных на выставке, запечатлены самые яркие моменты их работы: эвакуация пострадавших, борьба с природными пожарами, ликвидация техногенных катастроф.