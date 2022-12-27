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23 минуты назад

Посвящённая работе сотрудников МЧС фотовыставка открылась в Москве

RT на русском

В честь Дня спасателя, который отмечается 27 декабря, в столичном Музее Победы открылась фотовыставка, посвящённая тем, кто работает в системе МЧС.

Посвященная работе сотрудников МЧС фотовыставка открылась в Москве
Фото: © mchs.gov.ru© mchs.gov.ru

Как пишет ОТР, в число таких специалистов входят пожарные, спасатели, кинологи, врачи, психологи, пилоты, пиротехники, водолазы и альпинисты.

На фотографиях, представленных на выставке, запечатлены самые яркие моменты их работы: эвакуация пострадавших, борьба с природными пожарами, ликвидация техногенных катастроф.

Ранее НСН сообщала, что в столице 20 декабря открылся Первый Московский зимний музыкальный фестиваль.

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