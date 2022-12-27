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56 минут назад

Москвичам сообщили о бесплатном проезде в транспорте в новогоднюю ночь

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Проезд в столичном метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщил глава города Сергей Собянин. Комментарий пресс-службы мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города цитирует агентство «Москва».

Москвичам сообщили о бесплатном проезде в транспорте в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По сложившейся в последние годы традиции в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта (всего 166 маршрутов, в том числе 15 трамвайных маршрутов и 16 регулярных ночных маршрутов)», — уточнили в пресс-службе.

Бесплатный проезд будет действовать с 20 часов 31 декабря до 6 часов 1 января.

Ранее Собянин рассказал о главном событии для транспорта Москвы. Им стало завершение строительства Большой кольцевой линии.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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