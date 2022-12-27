Москвичам сообщили о бесплатном проезде в транспорте в новогоднюю ночь

«По сложившейся в последние годы традиции в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта (всего 166 маршрутов, в том числе 15 трамвайных маршрутов и 16 регулярных ночных маршрутов)», — уточнили в пресс-службе.