В Москве построят два производственных комплекса по городской программе

Благодаря этому появится 200 новых рабочих мест.

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Город и группа компаний (ГК) ФСК подписали соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), в рамках которых инвестор к 2025 году построит в столице два производственных комплекса. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Инвестор вложит три миллиарда рублей в строительство двух производственных комплексов в районе Савелки Зеленоградского административного округа. Общая площадь объектов составит 33,5 тысячи квадратных метров. Здания планируется ввести в эксплуатацию не позднее 1 сентября 2025 года. Там появится 200 новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Суть программы стимулирования создания МПТ заключается в том, что девелопер наряду с жильем возводит коммерческие и социальные объекты, на которых впоследствии появляются новые рабочие места. При этом он получает от города преференции: частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строится дом.

«С группой компаний ФСК мы подписали уже пять договоров в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. До этого девелопер заключил с городом три соглашения, предусматривающих строительство промышленного технологического парка в Молжаниновском районе, а также административного здания, школы и детского сада в Хорошево-Мневниках. Инвестиции в создание четырех объектов общей площадью 95,5 тысячи квадратных метров составят 10,3 миллиарда рублей. Реализация этих проектов даст городу дополнительно почти 2,4 тысячи новых рабочих мест», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы ВладВладислав Овчинский.

Столичная программа создания мест приложения труда призвана стимулировать комплексную застройку районов города. Ее реализация также поможет решить проблемы маятниковой миграции, снизить трафик. Программа открывает новые возможности для девелопера, позволяя создавать многофункциональные пространства в рамках жилых комплексов. Это обеспечивает всесторонний подход к развитию территорий, что формирует качественную городскую среду.

Условия программы постоянно дорабатываются и расширяются в зависимости от потребностей застройщиков и текущей экономической ситуации. В этом году появилась возможность увеличить объем льгот. Для этого нужно уменьшить срок строительства мест приложения труда: при сокращении от полугода до года льгота увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Также в программу внесли изменения, которые позволят девелоперам привлечь к реализации проектов больше соисполнителей: если раньше состав участников инвестора должен был совпадать минимум на 75 процентов, то сейчас требование снижено до 51 процента. Еще одно нововведение — увеличение предельного срока создания мест приложения труда в составе жилого здания: ранее он составлял от трех до шести лет в зависимости от площади объекта, а теперь договор будет действовать до завершения строительства многоквартирного дома.

Подать заявку на вхождение в программу инвесторы могут в онлайн-режиме на сайте investmoscow.ru.