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16 минут назад

Собянин рассказал о зимних развлечениях в Москве

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Этой зимой в столице открыли свыше четырех тысяч адресов зимних развлечений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 декабря.

Собянин рассказал о зимних развлечениях в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большинство таких мест расположено в жилых кварталах и районных парках.

— На 32 площадках фестиваля «Путешествия в Рождество» гостей ждут 19 бесплатных катков, ярмарки, мастер-классы, новогодние утренники и благотворительные программы, которые в этом году будут посвящены семьям наших воинов и жителям пострадавших районов, — отметил мэр.

Кроме того, на Манежной площади можно будет познакомиться с традиционной марийской вышивкой и городецкой росписью, декорированием елочных шаров и созданием русских игрушек, резьбой по дереву и мезенской росписью. На площади Революции гости научатся делать ватные игрушки и расписывать леденцы.

В Щукинском парке и Всехсвятской роще открыты павильоны для наблюдения за животными, среди которых птицы и белки, а в парке Кусково теперь можно играть в настольный теннис весь год.

В «Сокольниках» подготовили для лыжников маршруты на Лучевых просеках и возле каскада Путяевских прудов. Также на лыжах можно покататься в садьбе Воронцово, «Царицыне» или в «Коломенском», написал Собянин в своем личном блоге.

До Нового года в парках Москвы откроется еще более 100 площадок для любителей активного зимнего отдыха — 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс.

Новости Москвы,Новый год 2023,Сергей Собянин,
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