Собянин рассказал о зимних развлечениях в Москве

Этой зимой в столице открыли свыше четырех тысяч адресов зимних развлечений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 декабря.

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Большинство таких мест расположено в жилых кварталах и районных парках.

— На 32 площадках фестиваля «Путешествия в Рождество» гостей ждут 19 бесплатных катков, ярмарки, мастер-классы, новогодние утренники и благотворительные программы, которые в этом году будут посвящены семьям наших воинов и жителям пострадавших районов, — отметил мэр.

Кроме того, на Манежной площади можно будет познакомиться с традиционной марийской вышивкой и городецкой росписью, декорированием елочных шаров и созданием русских игрушек, резьбой по дереву и мезенской росписью. На площади Революции гости научатся делать ватные игрушки и расписывать леденцы.

В Щукинском парке и Всехсвятской роще открыты павильоны для наблюдения за животными, среди которых птицы и белки, а в парке Кусково теперь можно играть в настольный теннис весь год.

В «Сокольниках» подготовили для лыжников маршруты на Лучевых просеках и возле каскада Путяевских прудов. Также на лыжах можно покататься в садьбе Воронцово, «Царицыне» или в «Коломенском», написал Собянин в своем личном блоге.