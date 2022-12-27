Под Севастопольским путепроводом в Москве обустроили скейт-парк

"Некоторое время назад завершилась реконструкция путепровода, а теперь ранее не используемое под ним пространство стало спортивным кластером. Рядом создана универсальная площадка для командных видов спорта – волейбол и баскетбол. Также появились зоны для игры в пинг-понг и стритбол. Есть и площадка для панна-футбола – нового вида уличного спорта, где играют один на один", - говорится в сообщении.