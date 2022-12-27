Под Севастопольским путепроводом в Москве обустроили скейт-парк

Под Севастопольским путепроводом в московском районе Ясенево обустроили спортивный кластер, центром которого стал скейт-парк, сообщила пресс-служба столичного департамента капремонта.
"Некоторое время назад завершилась реконструкция путепровода, а теперь ранее не используемое под ним пространство стало спортивным кластером. Рядом создана универсальная площадка для командных видов спорта – волейбол и баскетбол. Также появились зоны для игры в пинг-понг и стритбол. Есть и площадка для панна-футбола – нового вида уличного спорта, где играют один на один", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, работы проведены в рамках в рамках реабилитации Битцевского леса. Раньше территория под путепроводом практически не использовалась. Эстакада разбивала район и затрудняла переход из одной его части в другую. Вплотную к участку примыкали гаражи. Среди них проходили "народные тропы", соединяющие западную часть леса с основным массивом.
"Вместо гаражей и грунтовой дороги сделали удобный заезд и парковку на 57 автомобилей, в том числе для маломобильных граждан. Также обустроены удобный проход в сторону горнолыжного склона "Узкое" и места для отдыха посетителей. Чтобы заниматься спортом можно было и в вечернее время установили опоры освещения с направленным световым потоком: освещаются только места основного скопления людей, благодаря чему минимизируется влияние на животных", - приводит пресс-служба слова замруководителя департамента СергСергея Мельникова.
Кроме того, добавляется в сообщении, по территории проходит велодорожка. Она начинается в районе дома 1 по Соловьиному проезду, идет вдоль Севастопольского проспекта до пересечения с улицей Миклухо-Маклая и, через парк, уходит в сторону Битцевского проезда.