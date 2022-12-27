Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 27 декабря.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Исполнение бюджета столицы в прошлом году по доходам составило более 3,335 триллиона рублей, по расходам — 3,445 триллиона, дефицит равен 110 миллиардов рублей. Приоритетной программой за этот период стала «Столичное здравоохранение», на реализацию которой было потрачено 900 миллиардов рублей.

Также около, 4,5 миллиона человек в лице представителей старшего поколения, ветеранов войны и труда, семей с детьми, получили поддержку города. Расходы на программу «Столичное образование» на 16 процентов превысили уровень 2020 года и составили 410 миллиардов рублей.

Более 500 миллиардов рублей было направлено на развитие городского транспорта. Таким образом открылось 22 километра линий, 11 станций и электродепо «Сокол». Кроме того, специалисты построили 92 километра автомобильных дорог, 33 транспортных сооружения, 20 пешеходных переходов, отмечается в документе.