Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидается температура около 0 и небольшие осадки в виде мокрого снега. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, погода будет облачной, температура в ночные часы в области составит от -4 до +1, а в Москве — от -1 до +1. Дневная температура составит от -3 до +2 градусов, из-за чего можно сказать, что 31 декабря и 1 января в московском регионе ожидается оттепель.

«То есть, год будет заканчиваться очень теплой погодой с температурой воздуха выше климатической нормы градусов на 7-8», — заключила синоптик.