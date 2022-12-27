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48 минут назад

Синоптик рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Никита Бородкин

В новогоднюю ночь в Москве ожидается температура около 0 и небольшие осадки в виде мокрого снега. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, погода будет облачной, температура в ночные часы в области составит от -4 до +1, а в Москве — от -1 до +1. Дневная температура составит от -3 до +2 градусов, из-за чего можно сказать, что 31 декабря и 1 января в московском регионе ожидается оттепель.

«То есть, год будет заканчиваться очень теплой погодой с температурой воздуха выше климатической нормы градусов на 7-8», — заключила синоптик.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что декабрь 2022 года в Москве досрочно стал рекордсменом по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений. На текущей неделе эксперт предсказал столице осадки, а в новогоднюю ночь — «супермягкую» погоду с температурой воздуха до +2 градусов.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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