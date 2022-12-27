В Тихвинском переулке проведут капремонт жилого дома

Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Тихвинский переулок, д. 10-12, корп. 6.

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Жилой дом в Тихвинском переулке ждет капитальный ремонт. О согласовании проектной документации сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

В здании, которое было построено до 1928 года, пройдет комплекс ремонтных работ, которые затронут, в том числе, и кровлю. Так, обновят электрощитовую, частично заменят двери, проведут восстановительный ремонт в зонах замены инженерных коммуникаций.

Согласно утвержденной проектной документации, в рамках капитального ремонта системы электроснабжения предусматривается замена вводно-распределительного устройства и магистральных стояков квартир, а также этажных щитов и общедомового освещения. В части водоснабжения, водоотведения и канализации предусматривается замена магистральных трубопроводов в подвале и стояков систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения. Специалисты заменят и систему отопления по существующей схеме.