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29 минут назад

Москвичи смогут сдать использованные елки в специальные пункты приема

Мослентаиещё 4

Сдать использованные новогодние живые ели на утилизацию москвичи смогут в специальных пунктах приема, которые откроются в столице в начале января. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Москвичи смогут сдать использованные елки в специальные пункты приема
Фото: Julianna Arjes / UnsplashJulianna Arjes / Unsplash

«Акция "Елочный круговорот" будет проводиться уже в восьмой раз, и с каждым годом ее популярность у горожан растет. Главная задача – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья. Кроме того, мероприятие призвано привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в городе откроется 600 пунктов приема, которые будут работать со 2 января по 26 февраля. Деревья будут принимать на утилизацию бесплатно, главным условием является отсутствие мишуры на них.

Далее собранные ели, сосны и пихты отвезут на пункты переработки, где из них сделают щепу для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

Ранее россиянам рассказали о том, как правильно выбрать живую новогоднюю ель и на что стоить обратить внимание при ее покупке.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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