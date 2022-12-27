Собянин поздравил спасателей с профессиональным праздником

"Пожарно-спасательный гарнизон Москвы – современная и эффективная служба экстренного реагирования, в составе которой порядка 14 тысяч высококвалифицированных специалистов. Это пожарные, спасатели, диспетчеры, кинологи, пилоты экстренной авиации, операторы службы "112" и другие профессионалы, для которых призвание и дело всей жизни – спасение попавших в беду", – отметил Собянин.