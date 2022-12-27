Московский зоопарк начинает сбор нереализованных елок

В Московском зоопарке стартует традиционная новогодняя акция по сбору елок, сосен и пихт. Деревца не только украсят вольеры питомцев зоопарка, но и станут для них лакомством. Об этом рассказала пресс-служба организации. Специалисты зоопарка напомнили, что от частных лиц деревья приниматься не будут, поскольку елки, которые украшали дома могут быть опасны для животных - на них часто остаются фрагменты украшений, мишуры и гирлянд. Передать елку или сосну в дар смогут только организации, которые занимались их продажами.