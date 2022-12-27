Московский зоопарк начинает сбор нереализованных елок

От частных лиц деревца не принимаются
В Московском зоопарке стартует традиционная новогодняя акция по сбору елок, сосен и пихт. Деревца не только украсят вольеры питомцев зоопарка, но и станут для них лакомством. Об этом рассказала пресс-служба организации. Специалисты зоопарка напомнили, что от частных лиц деревья приниматься не будут, поскольку елки, которые украшали дома могут быть опасны для животных - на них часто остаются фрагменты украшений, мишуры и гирлянд. Передать елку или сосну в дар смогут только организации, которые занимались их продажами.
Сообщается, что почти все питомцы зоопарка не прочь поиграть с хвойными деревьями. Это и панды, и крупные кошки, и маленькие представители фауны.
«Полакомиться еловыми ветками не против винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, альпаки и другие. Для них ёлки становятся пищевым обогащением среды обитания. Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами. Поэтому ели и сосны становятся полезным «десертом» для многих животных - как в природе, так и в зоопарках», - рассказали в пресс-службе зоопарка.
В источнике уточнили, что зоопарк начал принимать нереализованные хвойные деревья с 2012 года. Это нормальная практика многих зоопарков мира. И лучше, если елки не отправятся на свалку, а принесут пользу животным. Прием новогодних деревьев продлится до 10 января.