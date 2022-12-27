В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
43 минуты назад

Дептранс предупредил о девятибалльных пробках в Москве

Мослента

О пробках до девяти баллов в Москве предупредили в Telegram-канале столичного Дептранса. По данным специалистов ведомства, сложная дорожно-транспортная ситуация ожидается к вечеру во вторник, 27 декабря.

Дептранс предупредил о девятибалльных пробках в Москве
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»Сергей Киселев / Агентство «Москва»

«Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до девяти баллов. Движение будет местами затруднено — в основном, в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», — говорится в сообщении.

Москвичам для экономии времени рекомендовали пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик. По центру города лучше передвигаться на метро, а по магистралям — на наземном транспорте или такси. Речь идет о Ленинградском, Волоколамском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском и Варшавском шоссе, Кутузовском, Мичуринском, Ленинском и Волгоградском проспектах, а также о Профсоюзной улице.

Ранее москвичей предупредили о сильном снегопаде. Снег усилится уже во вторник, 27 декабря.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители