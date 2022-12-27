Началось заселение третьей новостройки по реновации в Нижегородском районе

В Нижегородском районе началось заселение третьей новостройки по программе реновации столичного жилфонда, туда переедут более 200 семей. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

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«Сегодня начала заселяться третья новостройка по программе реновации на ул. Нижегородская, д. 76, корп. 1. Новые квартиры получат более 200 семей», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, отметил, что новостройка имеет хорошую транспортную доступность - в пределах 1 км находятся станции «Нижегородская» метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии, а также станция МЦК «Новохохловская».

Глава ведомства уточнил, что в новостройку переедут жители из трех старых домов по адресам: Рязанский проспект, д. 17, ул. Нижегородская, д. 76, корп. 2 и д. 78, корп. 1.

«Департамент городского имущества предложил варианты равнозначных квартир 201 семье из трех старых домов. Жители уже могут приступить к осмотру квартир. Подать заявления о согласии на жилье, а также получить у специалистов необходимые разъяснения они могут в центре информирования по переселению, который открылся на первом этаже новостройки», - приводятся в материале слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Левкин отметил, что ранее в Нижегородском районе были переданы под заселение новостройки по адресам: шоссе Фрезер, д. 7/2 и ул. Нижегородская, д. 74. В них получили квартиры жители шести старых домов, пять из которых уже полностью расселены.