В Лефортове реорганизуют два участка промзоны

«В один проект комплексного развития территорий вошли сразу два участка в районе Лефортово. Первый расположен вдоль ул. Золоторожский Вал в бывшей промзоне «Серп и Молот» недалеко от станции метро «Римская». Второй - между ул. Авиамоторная и 2-й ул. Синичкина в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Лефортово». Общая площадь участков - около 4,5 га. Вложения в реорганизацию территорий составят 11,5 млрд руб. Там построят социальные и общественно-деловые объекты, благодаря которым в Лефортово появится около 500 новых рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект для города от реализации проекта превысит 160 млн руб.», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.