В Лефортове реорганизуют два участка промзоны

Участок бывшей промзоны «Серп и Молот» и неэффективно используемая территория, расположенная на 2-й ул. Синичкина, реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«В один проект комплексного развития территорий вошли сразу два участка в районе Лефортово. Первый расположен вдоль ул. Золоторожский Вал в бывшей промзоне «Серп и Молот» недалеко от станции метро «Римская». Второй - между ул. Авиамоторная и 2-й ул. Синичкина в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Лефортово». Общая площадь участков - около 4,5 га. Вложения в реорганизацию территорий составят 11,5 млрд руб. Там построят социальные и общественно-деловые объекты, благодаря которым в Лефортово появится около 500 новых рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект для города от реализации проекта превысит 160 млн руб.», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Как пояснили в пресс-службе, в настоящий момент на участках находятся старые склады, автостоянка, бывший хлебозавод и заброшенная площадка. Редевелопмент смогут провести собственники, сам город или инвестор, привлеченный по результатам торгов. В последних двух случаях правообладатели получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, которые также цитирует пресс-служба, на участках будет построено около 115 тыс. кв. м недвижимости, из которых около 74 тыс. кв. м займет жилье по программе реновации.
«На территории бывшей промзоны «Серп и Молот», а также на участке, расположенном вдоль 2-й ул. Синичкина, планируется построить учебный комплекс, в который войдут школа для 200 учащихся и детский сад для 100 воспитанников. Также там возведут поликлинику для взрослых площадью более 7 тыс. кв. м. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену. Кроме того, в Лефортово появится детская поликлиника площадью 14,4 тыс. кв. м. Вдобавок на участках разместятся объекты общественного питания, магазины и офисные комплексы», - отметил Гаман.