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40 минут назад

На территории бывшего ЗИЛа построят поликлинику

Mos.ruиещё 1

Ее площадь составит более 11 тысяч квадратных метров.

На территории бывшего ЗИЛа построят поликлинику
Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыМ. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На территории бывшего завода имени Лихачева откроется детско-взрослая поликлиника с молочной кухней. Она сможет принимать до 750 посетителей в смену. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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Здание площадью более 11 тысяч квадратных метров расположится по адресу: Автозаводская улица, владение 23, его возведут по новому московскому стандарту.

«В поликлинике оборудуют места для комфортного ожидания, разработают понятную систему навигации, установят современное медицинское оборудование и обеспечат доступность для маломобильных посетителей. Врачей распределят по кабинетам так, что очередей станет меньше, а ожидание приема станет более комфортным», — сказал Рафик Загрутдинов.

По словам руководителя Департамента, на первом этаже расположатся входная группа с колясочной, вестибюль с гардеробом и зоной для вендинговых аппаратов, кабинеты врачей, помещения для взятия анализов, приемно-смотровой фильтр-бокс, раздаточный пункт молочной кухни и служебные помещения. На втором, третьем и четвертом этажах будут отделение медицинской профилактики, педиатрическое отделение, кабинет специализированной помощи, хирургическое и реабилитационное отделения, отделения функциональной и лучевой диагностики, отделения платных услуг, а также конференц-зал.

«Многие поликлиники Москвы расположены в зданиях, построенных еще в советское время. С тех пор нагрузка на медучреждения изменилась, к тому же Москва постоянно совершенствует требования к оказанию медицинской помощи, поэтому старые помещения уже не отвечают современным запросам. Новый стандарт поликлиник позволяет решить эту проблему и создать продуманное пространство, где можно разместить кабинеты всех необходимых специалистов и оборудование для диагностики, сделать удобные зоны ожидания и равномерно распределить потоки пациентов. Самое главное, что благодаря таким изменениям повышается качество и доступность медицинской помощи. Как врач я также отмечаю, что пациенты чувствуют себя в новых поликлиниках комфортно и спокойно. Это способствует тому, что человек вовремя обращается за помощью, а не откладывает визит к специалисту до последнего», — сказал Владимир Короткий, главный врач городской поликлиники № 67.

В поликлинике установят рентген, флюорограф и аппарат УЗИ, чтобы пациенты могли проходить наиболее распространенные обследования близко к дому.

Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха и психологической разгрузки, а кабинеты оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.

В Москве реализуется самая масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения за всю историю города. В нее вошло свыше 200 поликлиник. В обновленных медицинских учреждениях работают больше врачей самых востребованных специальностей, также в зданиях устанавливают современное техническое оборудование. Помимо этого, во всех районах города ежегодно открывают павильоны «Здоровая Москва». Более 11 исследований направлено на диагностику сахарного диабета, болезней дыхательной системы, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Завод имени И.А. Лихачева,
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