На ВДНХ началась трехнедельная программа «Добрые каникулы»

Программа «Добрые каникулы», состоящая из мероприятий столичных некоммерческих организаций (НКО), стартовала в павильоне № 44 «Кролиководство» на ВДНХ. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— Совместную программу подготовили некоммерческие организации — они проведут для москвичей и гостей города больше 80 мастер-классов, лекций и кинопоказов. Всех желающих приглашают на новогоднюю благотворительную ярмарку, — сказала она.

В рамках мероприятий гости ВДНХ смогут приобрести сувениры к праздникам. Вырученные средства от продаж направят тяжелобольным, людям с инвалидностью, детям без родителей и другим подопечным НКО.

На площадке «Добрых каникул» посетители смогут пройти различные мастер-классы, познакомиться с основами актерского мастерства, посмотреть фильмы и так далее. Например, москвичи смогут изготовить новогодние открытки или послушать лекцию «Как помогать животным, не потратив ни рубля».

Кроме того, на ВДНХ продолжает работу один из пунктов акции «Москва помогает». Жители столицы смогут принести туда подарки для детей жителей новых регионов России, а также для участников спецоперации.