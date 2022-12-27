В Москве ко Дню спасателя выпустили новые тематические проездные карты на одну и две поездки, а также карты "Тройка". Об этом сообщает Telegram-канал Дептранса столицы.

Фото: Департамент транспорта Москвы Департамент транспорта Москвы

По информации Telegram-канала, проездные "Единые" на одну и две поездки выпущены тиражом в 200 тысяч экземпляров. Карты "Тройка" выпустили меньшим тиражом, их всего 5 тысяч экземпляров.

Проездные, посвященные МЧС, можно приобрести во всех кассах и автоматах.

"Сегодня отмечают свой профессиональный праздник спасатели. В честь этого события сегодня в продажу поступили 200 тыс. билетов "Единый" и 5 тыс. карт "Тройка" с тематическим дизайном", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.