В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

В Москве ко Дню спасателя выпустили новые тематические проездные карты

Газета.Ruиещё 1

В Москве ко Дню спасателя выпустили новые тематические проездные карты на одну и две поездки, а также карты "Тройка". Об этом сообщает Telegram-канал Дептранса столицы.

В Москве ко Дню спасателя выпустили новые тематические проездные
Фото: Департамент транспорта МосквыДепартамент транспорта Москвы

По информации Telegram-канала, проездные "Единые" на одну и две поездки выпущены тиражом в 200 тысяч экземпляров. Карты "Тройка" выпустили меньшим тиражом, их всего 5 тысяч экземпляров.

Проездные, посвященные МЧС, можно приобрести во всех кассах и автоматах.

"Сегодня отмечают свой профессиональный праздник спасатели. В честь этого события сегодня в продажу поступили 200 тыс. билетов "Единый" и 5 тыс. карт "Тройка" с тематическим дизайном", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве проводятся несколько новогодних акций. Все желающие могут принять участие в акции "Добрая елка", а также "Москва помогает". Участникам предлагается принести сладости, игрушки, книжки, настольные игры для детей, живущих на новых территориях.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители