В Москве разработали датчик-силомер

Компания-резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» «Научные развлечения» создала отечественный измеритель силы рук — динамометр. Об этом сообщает портал мэра Москвы.
Наиболее удобную форму прибора определили в ходе испытаний с участием школьников. При сжатии рукоятки силомера электронный датчик считывает информациб об изменении сопротивления, она передаётся по кабелю в компьютер.
Серийное производство силомеров запустят в 2023 году. Ранее в образовательные наборы включали датчики зарубежного производства.