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1 час назад

В Москве разработали датчик-силомер

Москва меняетсяиещё 3

Компания-резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» «Научные развлечения» создала отечественный измеритель силы рук — динамометр. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

В Москве разработали датчик-силомер
Фото:  © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Наиболее удобную форму прибора определили в ходе испытаний с участием школьников. При сжатии рукоятки силомера электронный датчик считывает информациб об изменении сопротивления, она передаётся по кабелю в компьютер.

Серийное производство силомеров запустят в 2023 году. Ранее в образовательные наборы включали датчики зарубежного производства.

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