Павильон «Макет Москвы» открылся после реконструкции

С 20 по 26 декабря павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ был закрыт для подготовки к новогодним праздникам и встрече гостей. В рамках подготовительных работ обновили макет и дополнили базу объектов. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Кроме того, специалисты павильона проверили подсветку, провели косметические работы на ряде объектов, заменили систему управления контентом мультимедийного комплекса системы панорамного видеообзора.
«Павильон готов к встрече гостей. Уверен, что в новогодние праздники посетителей будет намного больше. В эти дни макет работает в обычном режиме. Кроме того, светотехнические шоу будут транслироваться каждые 30 минут», — рассказал Сергей Левкин.
Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее открыли 3 октября 2017 года. За время своей работы он стал одним из любимых мест на ВДНХ: здесь уже побывали свыше 1,5 миллиона человек.
Площадь уникального экспоната — 429 квадратных метров. На макете размещено более 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400.
Павильон «Макет Москвы» работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Узнать больше информации можно на сайте.