Павильон «Макет Москвы» открылся после реконструкции

С 20 по 26 декабря павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ был закрыт для подготовки к новогодним праздникам и встрече гостей. В рамках подготовительных работ обновили макет и дополнили базу объектов. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Кроме того, специалисты павильона проверили подсветку, провели косметические работы на ряде объектов, заменили систему управления контентом мультимедийного комплекса системы панорамного видеообзора.

«Павильон готов к встрече гостей. Уверен, что в новогодние праздники посетителей будет намного больше. В эти дни макет работает в обычном режиме. Кроме того, светотехнические шоу будут транслироваться каждые 30 минут», — рассказал Сергей Левкин.

Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее открыли 3 октября 2017 года. За время своей работы он стал одним из любимых мест на ВДНХ: здесь уже побывали свыше 1,5 миллиона человек.

Площадь уникального экспоната — 429 квадратных метров. На макете размещено более 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400.