На станции метро «Пыхтино» появятся световые конструкции в виде турбин самолетов

Выбор авиационной тематики в дизайне станции связан с местом ее расположения: рядом находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Фото: Проектное решение Проектное решение

Подготовка к монтажу потолочных световых конструкций началась на строящейся станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро. Их оформят в виде турбин самолетов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Всего вдоль платформенного участка будет установлено 10 световых конструкций, началась подготовка к монтажу первой из них. Сначала на каркасе будет размещено световое оборудование, а затем всю конструкцию облицуют металлическими панелями, которые придадут ей вид турбины самолета», — рассказал заммэра.

Выбор авиационной тематики в дизайне станции связан с местом ее расположения: рядом находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

В историю российской авиации пассажиры начнут погружаться уже при спуске на платформу. Над наклонным ходом эскалатора расположится световой колодец — раструб из алюминиевых панелей, внутри которого будет висеть модель самолета Ту-144. На одной из стен платформенного участка появятся графические изображения, которые познакомят пассажиров с историей отечественного самолетостроения.