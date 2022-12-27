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2 часа назад

На станции метро «Пыхтино» появятся световые конструкции в виде турбин самолетов

Mos.ruиещё 2

Выбор авиационной тематики в дизайне станции связан с местом ее расположения: рядом находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

На станции метро «Пыхтино» появятся световые конструкции в виде турбин самолетов
Фото: Проектное решениеПроектное решение

Подготовка к монтажу потолочных световых конструкций началась на строящейся станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро. Их оформят в виде турбин самолетов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Всего вдоль платформенного участка будет установлено 10 световых конструкций, началась подготовка к монтажу первой из них. Сначала на каркасе будет размещено световое оборудование, а затем всю конструкцию облицуют металлическими панелями, которые придадут ей вид турбины самолета», — рассказал заммэра.

Выбор авиационной тематики в дизайне станции связан с местом ее расположения: рядом находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

В историю российской авиации пассажиры начнут погружаться уже при спуске на платформу. Над наклонным ходом эскалатора расположится световой колодец — раструб из алюминиевых панелей, внутри которого будет висеть модель самолета Ту-144. На одной из стен платформенного участка появятся графические изображения, которые познакомят пассажиров с историей отечественного самолетостроения.

Продление Солнцевской линии улучшит транспортное обслуживание около 350 тысяч жителей, в том числе и тех, кто живет или будет жить в существующих и перспективных кварталах района Внуково и поселений Внуковского, Марушкинского, Филимонковского.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Международный аэропорт Внуково,
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