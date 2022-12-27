В Москве за год обнаружили 250 тысяч артефактов

В этом году московские археологи нашли в городе 250 тысяч находок, из которых порядка 12 тысяч – цельные артефакты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

«За 2022 год московскими археологами было обнаружено порядка 12 тысяч цельных археологических предметов. Общее количество находок, включая фрагменты предметов, составило 250 тысяч», – заявил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он также отметил, что в 2022 году велись работы на 659 площадках. Общая площадь проводимых раскопок составила свыше 10 тысяч квадратных метров.

Обнаруженные артефакты передадут в мастерские города, где их восстановлением займутся специалисты.