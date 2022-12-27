Москвичам рассказали, куда поехать на январские праздники

Многие россияне на январских праздниках выбирают путешествия, но не все согласны ехать далеко. Так, для получения ярких впечатлений недалеко от дома прекрасно подойдут такие города как Тула, Рязань, Александров, Калуга и Коломна. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и назвали места, которые точно стоит посмотреть в этих местностях.

Калуга

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Калуга — колыбель отечественной космонавтики. Огромный современный музей, посвященный путешествиям к другим планетам, был создан при участии Королева и Гагарина, и недавно был практически полностью обновлен. Тут же, заявили в пресс-службе ЦППК, есть и собственный планетарий. Продолжить изучение космической темы можно в доме-музее Циолковского. Любителям старинной архитектуры понравится Каменный мост, комплекс зданий Гостиного двора и барочный храм Космы и Дамиана.

Если путешествуете с детьми, можно заехать в парк птиц «Воробьи» — на электропоезде до станции Балабаново и далее на маршрутке. Зимой все порхающее и чирикающее, плавающее и ползающее многообразие сосредоточено в теплых павильонах, а на улице есть горки для веселых катаний.

Коломна

Как считают в ЦППК, Коломна – самый уютный городок Подмосковья для зимних семейных путешествий – все из-за старинных зданий и маленьких музеев. Здесь можно пройти квест у стен старинного кремля и отведать купеческого чаю с пастилой, узнать секрет приготовления румяных калачей и сравнить местный музей самоваров с тульским, посетить арт-коммуналку и заглянуть в ледовый дворец, где часто проходят зрелищные соревнования.

Рязань

В Рязани в первую очередь стоит направиться в центр города, чтобы осмотреть комплекс зданий местного кремля. Это огромный архитектурный ансамбль и одновременно музей со множеством экспозиций.

Жемчужины кремлевской территории — яркий красный Успенский собор, а также Глебов мост и яркий золотой шпиль Соборной колокольни. В городском центре немало всевозможных точек питания, где можно спросить — есть ли нынче в меню грибы с глазами? Кстати, грибы с глазами в Рязани тоже имеются — если не в формате еды, то в качестве памятника, который находится в центре города, недалеко от филармонии.

Рязань также связана с именем Сергея Есенина. Добраться до родины поэта – местечка Константиново. Здесь — душевный музей и потрясающие виды на окские просторы.

Александров

В вотчину Ивана Грозного отвезут экспрессы Ярославского направления. Экскурсионная программа начинается прямо с вокзала, в котором расположен железнодорожный музей. Главное место посещения в городе — Александровская слобода, где царь жил долгие 17 лет. Ансамбль старинной архитектуры, спуски в подвалы и подъемы на колокольню — все это складывается в интересную прогулку для детей и взрослых. Также можно посетить местный художественный музей и места памяти Марины Цветаевой.

Тула

Как заявили в пресс-службе ЦППК, в Туле туристов ожидают не только самовары, пряники или оружейное искусство. Для удобства там создали специальный музейный квартал, который объединил множество культурных точек. Там — филиалы Государственного исторического музея, трёх музеев-заповедников — художника В. Д. Поленова, «Ясной Поляны» и «Куликова поля», а также более локальные хранилища культуры, посвященные ключевым местным промыслам. Также следует увидеть местный кремль и прогуляться по набережной.

«В областные столицы лучше ехать на пару суток: чтобы осмотреть все местные достопримечательности, точно не хватит короткого зимнего светового дня. Поездки в Коломну и Александров могут быть более компактными. Экспрессы из Москвы идут в Калугу, Тулу и Рязань около 2,5 часов, до Коломны и Александрова — около полутора. За это время можно прослушать аудиогиды и определиться с местами посещения», – рекомендовали в пресс-службе.