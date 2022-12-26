Собянин вручил городские награды выдающимся москвичам

«Наш город уже третий год переживает серьезные вызовы: мы пережили два года пандемии, в этом году мы переживаем специальную военную операцию и, самое главное, огромное санкционное давление, по сути дела - необъявленная санкционная экономическая война против страны и, естественно, против Москвы. И должен сказать, что все эти годы Москва достойно преодолевает эти вызовы, продолжая работать, развиваться, реализовывать все свои главные программы развития, защищая москвичей, обеспечивая их всем необходимым и давая перспективу развития нашему городу, несмотря ни на какие проблемы», - сказал мэр.