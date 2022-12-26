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9 минут назад

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Агентство «Москва»иещё 1

Мэр столицы Сергей Собянин вручил группе москвичей государственные и городские награды, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с торжественной церемонии.

Собянин вручил городские награды выдающимся москвичам
Фото: ТАССТАСС

«Наш город уже третий год переживает серьезные вызовы: мы пережили два года пандемии, в этом году мы переживаем специальную военную операцию и, самое главное, огромное санкционное давление, по сути дела - необъявленная санкционная экономическая война против страны и, естественно, против Москвы. И должен сказать, что все эти годы Москва достойно преодолевает эти вызовы, продолжая работать, развиваться, реализовывать все свои главные программы развития, защищая москвичей, обеспечивая их всем необходимым и давая перспективу развития нашему городу, несмотря ни на какие проблемы», - сказал мэр.

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Он подчеркнул, что это стало возможным во многом благодаря труду москвичей.

«Конечно, это во многом благодаря труду миллионов москвичей, благодаря вашему труду, вашему умению, вашему профессионализму, вашей любви к нашему замечательному городу. Хотел от имени москвичей выразить вам благодарность за ваш труд, сказать слова признательности. Огромное вам спасибо! Поздравляю вас с наградами», - отметил Собянин.

В ходе церемонии были вручены государственные награды РФ, среди которых: Орден Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Луки Крымского. Ряд москвичей за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены почетными грамотами президента России. Заслуги жителей столицы отмечены также благодарностями президента РФ, почетными званиями «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Также были вручены награды Москвы. За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города и его жителей москвичи были награждены знаками отличия «За безупречную службу городу Москве» ХL лет», знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» XХV лет».

Заслуги жителей столицы отмечены также почетной грамотой правительства Москвы, почетным знаком «Заслуженный врач города Москвы». Кроме того, группе москвичей присвоены почетные звания «Почетный строитель города Москвы», «Почетный медицинский работник города Москвы», «Почетный работник социальной защиты населения города Москвы», «Почетный работник культуры города Москвы», «Почетный работник транспорта города Москвы» и «Почетный деятель искусств города Москвы».

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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