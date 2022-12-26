Московские археологи в 2022 году нашли около 12 тыс. цельных артефактов

«Всего в нашем любимом городе московские археологи в 2022 году работали на 659 площадках, общая площадь раскопок составила более 10 тыс. кв. м - это примерно столько же, сколько в прошлом году, но находки этого сезона нас поражают своим многообразием. За 2022 московскими археологами было обнаружено порядка 12 тыс. цельных археологических предметов. Общее количество находок, включая фрагменты предметов, составило 250 тыс.», - сказал Емельянов.