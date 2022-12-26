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43 минуты назад

Московские археологи в 2022 году нашли около 12 тыс. цельных артефактов

Агентство «Москва»

В течение 2022 года специалисты обнаружили в Москве 250 тыс. археологических находок, из которых около 12 тыс. - цельные артефакты. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Московские археологи в 2022 году нашли около 12 тыс. цельных артефактов
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Всего в нашем любимом городе московские археологи в 2022 году работали на 659 площадках, общая площадь раскопок составила более 10 тыс. кв. м - это примерно столько же, сколько в прошлом году, но находки этого сезона нас поражают своим многообразием. За 2022 московскими археологами было обнаружено порядка 12 тыс. цельных археологических предметов. Общее количество находок, включая фрагменты предметов, составило 250 тыс.», - сказал Емельянов.

Он отметил, что найденные артефакты переданы в мастерские для восстановления.

«Всего за год отреставрировали более 5 тыс. находок», - пояснил глава Мосгорнаследия.

Новости Москвы,Алексей Емельянов,
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