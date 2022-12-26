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43 минуты назад

Собянин и Белозеров открыли после реконструкции станцию Переделкино

ТАССиещё 1

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров в понедельник открыли после реконструкции станцию Переделкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), а также вторую пассажирскую платформу и вторую очередь пассажирского вестибюля станции Минская, ставшие завершающим этапом формирования этого транспортного узла.

Собянин и Белозеров открыли после реконструкции станцию Переделкино
Фото: ТАССТАСС

Для переезда между Переделкино и Минской был использован поезд нового поколения "Иволга 3.0", который выйдет на линии в следующем году.

"Хотел бы выразить огромное спасибо президенту страны, который держит под контролем данные работы (по строительству МЦД - прим. ТАСС), правительству Российской Федерации, ну и, конечно же, Российским железным дорогам, которые являются основным инвестором и основным, ключевым строителем всей этой огромной инфраструктуры, которая будет в дальнейшем служить столетия для миллионов и миллионов людей. Олег Валентинович, спасибо вам огромное за ваш труд, за внимание к развитию транспортного узла, важнейшего в нашей стране - здесь (в Москве - прим. ТАСС) проживает 23 млн человек, многие из которых прямо или косвенно зависят от того, как работают железные дороги, как работает транспортное сообщение, вокзалы. Здесь, в Переделкино, на месте, по сути дела, "развалюхи" построен современный городской вокзал", - сказал Собянин.

Новости Москвы,Олег Белозеров,Сергей Собянин,РЖД,Правительство РФ,
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