В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
34 минуты назад

Назван срок запуска новых веток метро в Москве

Lenta.ruиещё 10

Открытие двух новых веток московского метро планируется на 2023 год. В августе начнет работать МЦД-3, а в сентябре — МЦД-4. Срок запуска диаметров называется в плане-графике развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, который подписали Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров. Об этом сообщает ТАСС.

Назван срок запуска новых веток метро в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо запуска двух веток, в плане говорится о 14 новых и реконструированных станциях на маршрутах диаметров. Запуск МЦД-3 будет включать завершение реконструкции транспортно-пересадочного узла «Крюково» и строительство новой станции Ольгино, а запуск МЦД-4 — завершение реконструкции и строительство станций Поклонная, Кутузовская, Тестовская, Белорусская, Марьина Роща, Лианозово, а также новых вестибюлей, платформ и пешеходных тоннелей Киевского вокзала.

Общая протяженность новых диаметров составит 170 километров. Собянин отметил, что 2023 год станет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения. По его словам, запуск МЦД-3 и МЦД-4 «существенно улучшит в целом пассажирский транспорт, сделает его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей».

О планах открыть новые станции метро в столице сообщалось ранее в декабре. Собянин заявил, что в столице появятся три ветки — МЦД-3, МЦД-4 и БКЛ. Речь идет о маршрутах до Троицка, до Бирюлева и до Рублево-Архангельского.

Новости Москвы,Олег Белозеров,Сергей Собянин,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители