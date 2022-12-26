Назван срок запуска новых веток метро в Москве

Открытие двух новых веток московского метро планируется на 2023 год. В августе начнет работать МЦД-3, а в сентябре — МЦД-4. Срок запуска диаметров называется в плане-графике развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, который подписали Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров. Об этом сообщает ТАСС.

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Помимо запуска двух веток, в плане говорится о 14 новых и реконструированных станциях на маршрутах диаметров. Запуск МЦД-3 будет включать завершение реконструкции транспортно-пересадочного узла «Крюково» и строительство новой станции Ольгино, а запуск МЦД-4 — завершение реконструкции и строительство станций Поклонная, Кутузовская, Тестовская, Белорусская, Марьина Роща, Лианозово, а также новых вестибюлей, платформ и пешеходных тоннелей Киевского вокзала.

Общая протяженность новых диаметров составит 170 километров. Собянин отметил, что 2023 год станет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения. По его словам, запуск МЦД-3 и МЦД-4 «существенно улучшит в целом пассажирский транспорт, сделает его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей».