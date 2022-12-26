В Академическом районе Москвы построят треугольный дом

Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой возведут по адресу: ул. Профсоюзная, дом 2/22.

Фото: mos.ru mos.ru

Над проектом Level Академическая площадью 24 055 квадратных метров работает архитектурное бюро UNK architects. Здание получило необычную треугольную форму, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

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Участок, отведенный под строительство, довольно небольшой, чтобы использовать его эффективно, дворовое пространство расположили на стилобате здания.

«Выбранная авторами треугольная форма здания обусловлена его локацией — оно расположено в Москве на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной. Подобно Флэтайрон-билдинг, здание получило узнаваемой облик, подчеркивающий этот городской акцент. Для отделки используют клинкерный кирпич, алюминиевые панели и панорамное остекление. Современная архитектура Москвы максимально разнообразна, это синтез передовых технологических и смысловых решений, форм, образов, и город, под руководством мэра Сергея Собянина, также тщательно следит за качеством строительства», — отметил Сергей Кузнецов.

Конфигурация здания позволяет максимально использовать периметр наружных стен для проникновения естественного света во все жилые помещения. Угловые квартиры получают дополнительную возможность сквозного или углового проветривания. Для отделки используют следующие материалы: клинкерный кирпич на стилобате, алюминиевые панели на фасаде металлического оттенка и специально разработанного для проекта оттенка темно-серого графита, и панорамное остекление из моллированного (изогнутого) стекла, открывающие обзор на 180 градусов.

19 этажей многофункционального жилого комплекса дополнены двумя подземными этажами. В подземном пространстве находятся нежилые и технические помещения, двухуровневая парковка для машин и индивидуальные хозяйственные кладовые для жильцов. На первом этаже — нежилые и технические помещения, магазины и рестораны, а также входная группа в жилую часть здания. Со второго по девятнадцатый этаж будут находиться квартиры.