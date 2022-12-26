Зимняя перепись зверей и птиц началась на природных территориях Москвы

«В течение всего зимнего сезона будут проходить учеты видового разнообразия зверей и птиц по их следам. А для жителей запущена акция по учету зимующих птиц на кормушках, в ходе которой участники могут научиться вести серьезные наблюдения», - говорится в сообщении.