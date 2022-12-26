Зимняя перепись зверей и птиц началась на природных территориях Москвы

В столице стартовал масштабный эколого-просветительский проект «Зимняя перепись животных», по следам зверей и птиц специалисты установят видовое разнообразие на природных территориях города. Об этом сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».
«В течение всего зимнего сезона будут проходить учеты видового разнообразия зверей и птиц по их следам. А для жителей запущена акция по учету зимующих птиц на кормушках, в ходе которой участники могут научиться вести серьезные наблюдения», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что принять участие в учете зимующих птиц могут все желающие.
«К учету зимующих птиц на кормушках могут присоединиться все желающие, а также орнитологи-любители. Каждый может внести свой вклад в учет зимующих на подведомственных природных территориях птиц регулярным подсчетом их на кормушках», - заключили в Мосприроде.