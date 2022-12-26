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1 час назад

Зимняя перепись зверей и птиц началась на природных территориях Москвы

Агентство «Москва»

В столице стартовал масштабный эколого-просветительский проект «Зимняя перепись животных», по следам зверей и птиц специалисты установят видовое разнообразие на природных территориях города. Об этом сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

Зимняя перепись зверей и птиц началась на природных территориях Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение всего зимнего сезона будут проходить учеты видового разнообразия зверей и птиц по их следам. А для жителей запущена акция по учету зимующих птиц на кормушках, в ходе которой участники могут научиться вести серьезные наблюдения», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что принять участие в учете зимующих птиц могут все желающие.

«К учету зимующих птиц на кормушках могут присоединиться все желающие, а также орнитологи-любители. Каждый может внести свой вклад в учет зимующих на подведомственных природных территориях птиц регулярным подсчетом их на кормушках», - заключили в Мосприроде.

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