Световое барабанное шоу покажут на ВДНХ в новогоднюю ночь

Шоу на льду с участием профессиональных фигуристов, световое барабанное шоу и уличные спектакли покажут посетителям ВДНХ в ночь c 31 декабря на 1 января, сообщила во вторник пресс-служба выставки.

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"В ночь c 31 декабря на 1 января ВДНХ приглашает на новогоднюю программу "Выставка чудес". Мероприятия пройдут на трех площадках: самом большом катке столицы, Центральной аллее и площади Промышленности. Атмосферу волшебства и уличного празднества создадут белые мимы, ожившие снеговики, цирковые акробаты и персонажи известных русских сказок. Посетителей ожидают шоу на льду с участием профессиональных фигуристов, перформансы, уличные спектакли, танцевальные мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсы, игры и многое другое", - говорится в сообщении.

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Центральным событием станет сказка на льду "Руслан и Людмила" от проекта "Навка шоу". Продолжится праздник выступлением иллюзионистов и программой "Новогодний ледовый экспресс" с фигуристами-аниматорами.

"Вторая площадка новогодней ночи предстанет "Сказочной аллеей театра и цирка". С интерактивной танцевальной программой здесь выступят аниматоры, ходулисты-жонглеры, оркестр в костюмах снеговиков и другие артисты. Также на Центральной аллее пройдут показы уличных новогодних спектаклей разного формата: интерактивная музыкальная постановка для детей и театрально-цирковое шоу", - отмечает пресс-служба.

Третья локация преобразится в "Музыкальную шкатулку народов". Здесь с анимационной программой выступит народный коллектив "Ряженые", после праздник продолжит уличный новогодний спектакль. Центральным номером программы на площади Промышленности станет шоу "Краски севера" с чукотскими, эскимосскими, корякскими и якутскими танцами в исполнении профессиональных артистов. Затем каждый желающий сможет принять участие в танцевальных мастер-классах и увидеть выступление народного коллектива "Совечеры".