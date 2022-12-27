В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
34 минуты назад

Световое барабанное шоу и уличные спектакли покажут на ВДНХ в новогоднюю ночь

ТАССиещё 1

Шоу на льду с участием профессиональных фигуристов, световое барабанное шоу и уличные спектакли покажут посетителям ВДНХ в ночь c 31 декабря на 1 января, сообщила во вторник пресс-служба выставки.

Световое барабанное шоу покажут на ВДНХ в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ночь c 31 декабря на 1 января ВДНХ приглашает на новогоднюю программу "Выставка чудес". Мероприятия пройдут на трех площадках: самом большом катке столицы, Центральной аллее и площади Промышленности. Атмосферу волшебства и уличного празднества создадут белые мимы, ожившие снеговики, цирковые акробаты и персонажи известных русских сказок. Посетителей ожидают шоу на льду с участием профессиональных фигуристов, перформансы, уличные спектакли, танцевальные мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсы, игры и многое другое", - говорится в сообщении.

Видео дня

Центральным событием станет сказка на льду "Руслан и Людмила" от проекта "Навка шоу". Продолжится праздник выступлением иллюзионистов и программой "Новогодний ледовый экспресс" с фигуристами-аниматорами.

"Вторая площадка новогодней ночи предстанет "Сказочной аллеей театра и цирка". С интерактивной танцевальной программой здесь выступят аниматоры, ходулисты-жонглеры, оркестр в костюмах снеговиков и другие артисты. Также на Центральной аллее пройдут показы уличных новогодних спектаклей разного формата: интерактивная музыкальная постановка для детей и театрально-цирковое шоу", - отмечает пресс-служба.

Третья локация преобразится в "Музыкальную шкатулку народов". Здесь с анимационной программой выступит народный коллектив "Ряженые", после праздник продолжит уличный новогодний спектакль. Центральным номером программы на площади Промышленности станет шоу "Краски севера" с чукотскими, эскимосскими, корякскими и якутскими танцами в исполнении профессиональных артистов. Затем каждый желающий сможет принять участие в танцевальных мастер-классах и увидеть выступление народного коллектива "Совечеры".

Программа начнется в 21:00 и завершится в 03:00. Участие бесплатное, вход на каток по билетам.

Новости Москвы,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители