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1 час назад

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию около метро "Царицыно"

Москва24иещё 2

Дом по программе реновации на 97 квартир около станции метро "Царицыно" введут в эксплуатацию в будущем году, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию около метро "Царицыно"
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Он уточнил, что новостройка расположена по адресу улица Каспийская, земельный участок 28.

"В настоящее время ведутся работы по устройству монолитных конструкции подземной части здания. В шаговой доступности от будущей новостройки расположены станция метрополитена и природно-исторический парк "Царицыно", – рассказал Загрутдинов.

Двухсекционный дом переменной этажности соединен первым этажом и имеет подземную парковку.

Отмечается, что все квартиры будут иметь улучшенную отделку, соответствующую стандартам реновации. На первых этажах здания откроются коммерческие объекты. А в вестибюле жилой части дома обустроят колясочную, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков.

Также оборудуют системами охраны, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением, а территорию возле дома благоустроят и озеленят.

Загрутдинов отметил, что на сегодняшний день в Царицыне в рамках программы реновации строят и проектируют шесть домов, а в стадии строительства находятся четыре объекта.

"Всего же новые квартиры получат жители 141 жилого дома", – заключил Загрутдинов.

Ранее Загрутдинов рассказал, что с января 2022 года на юго-западе столицы ввели в эксплуатацию семь домов, построенных по программе реновации. По его словам, дома расположены в районах Зюзино, Коньково, Ломоносовском, Южное Бутово.

Он отметил, что внутренняя отделка квартир в новых домах выполняется в соответствии с современными стандартами реновации. Первые этажи новостроек являются нежилыми, они предусмотрены под размещение магазинов, аптек, кафе, салонов красоты, пунктов выдачи маркетплейсов, детских кружков и спортивных клубов. Все подъезды имеют просторные вестибюли и комнаты для хранения велосипедов и детских колясок.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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