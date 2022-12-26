Декабрь 2022 года в Москве стал самым снежным в истории

«Декабрь нынешнего года досрочно стал рекордсменом по осадкам. До сих пор за все 144 года наблюдений максимальное количество осадков наблюдалось в 1981 году. Тогда выпало 111,5 мм за весь месяц. А в этом году на сегодняшний день уже выпало 111,6 мм», - рассказал Вильфанд.