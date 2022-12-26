Декабрь 2022 года в Москве стал самым снежным в истории

Декабрь 2022 года в Москве досрочно стал рекордсменом по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА Новости.
«Декабрь нынешнего года досрочно стал рекордсменом по осадкам. До сих пор за все 144 года наблюдений максимальное количество осадков наблюдалось в 1981 году. Тогда выпало 111,5 мм за весь месяц. А в этом году на сегодняшний день уже выпало 111,6 мм», - рассказал Вильфанд.
По его словам, на этой неделе в Москве снова ожидаются обильные осадки. Исходя из этого, к концу месяца рекордное значение существенно вырастет.
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь. Так, температура воздуха на 80% территории России будет на уровне климатической нормы. В Москве погода может быть «супермягкой», воздух прогреется максимум до плюс 2 градусов. Местами в городе могут пройти небольшие осадки в виде дождя, снегопада не ожидается.