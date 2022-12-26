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15 минут назад

Декабрь 2022 года в Москве стал самым снежным в истории

Елена Прошина

Декабрь 2022 года в Москве досрочно стал рекордсменом по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА Новости.

Декабрь 2022 года в Москве стал самым снежным в истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Декабрь нынешнего года досрочно стал рекордсменом по осадкам. До сих пор за все 144 года наблюдений максимальное количество осадков наблюдалось в 1981 году. Тогда выпало 111,5 мм за весь месяц. А в этом году на сегодняшний день уже выпало 111,6 мм», - рассказал Вильфанд.

По его словам, на этой неделе в Москве снова ожидаются обильные осадки. Исходя из этого, к концу месяца рекордное значение существенно вырастет.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь. Так, температура воздуха на 80% территории России будет на уровне климатической нормы. В Москве погода может быть «супермягкой», воздух прогреется максимум до плюс 2 градусов. Местами в городе могут пройти небольшие осадки в виде дождя, снегопада не ожидается.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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