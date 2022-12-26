В Москве стало больше дорогого жилья в небоскребах

С 2017 по 2022 года объем предложения премиального и элитного жилья в небоскребах Москвы увеличился в полтора раза. О том, что в столице стало больше дорогих квартир в зданиях выше 100 метров, говорится в исследовании агентства «Метриум», передают «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

В конце 2022-го на рынке новостроек премиум и элитного класса было реализовано 12 небоскребов. В этих проектах продается 1,8 тысячи квартир и апартаментов. Доля предложения объектов в высотных зданиях составила 33 процента в общем объеме предложения указанных сегментов.

По словам директора управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анны Раджабовой, рост предложения дорогого жилья в небоскребах связан с ограниченностью земельного ресурса в престижных районах Москвы. «В то же время среди покупательской аудитории есть запрос на видовые квартиры с панорамными обзорами столицы. К тому же в крупных жилых комплексах, а именно такие обычно ЖК включают в состав небоскребы, можно предусмотреть больше окупаемой коммерческой инфраструктуры для жителей», — добавила эксперт.