Москвичи стали чаще заниматься благотворительностью

Жители Московского региона в уходящем году стали более заботливыми.

Фото: ru.freepik.com ru.freepik.com

МТС проанализировала как за год изменились интернет-привычки пользователей сервисов компании. В 2022 году россияне стали чаще заниматься благотворительностью. Количество переводов в благотворительные фонды выросло на 68% по сравнению с 2021 годом. Чаще всего жертвовали деньги жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской области, Хабаровского края и Нижегородской области. Больше всего пожертвований отправлено на поддержку детей, животных и природы.

Видео дня

При этом одним из трендов года стала и забота о себе. Количество пользователей сервисов психологической помощи выросло на 33%, а трафик на них увеличился на 48%. Россияне также чаще ходили на массаж и занимались спортом. Количество транзакций в массажных салонах и SPA выросло на 35%, в фитнес-клубах — на 11%, в центрах активного отдыха — на 55%.

Россияне стали более экономными, предпочитая уже который год подряд делать покупки онлайн. Количество онлайн-платежей в 2022 году выросло на 19%, а покупки на маркетплейсах совершались в пять раз чаще. По данным розничной сети МТС в 2022 году продажи новых гаджетов снизились на 19%, при этом смартфоны средней ценовой категории стали пользоваться большим спросом. Телефоны стоимостью 20-30 тысяч рублей покупали на шесть процентов чаще по сравнению с 2021 годом, стоимостью 30-40 тысяч рублей — на 30%. Смартфоны дороже 50 тысяч рублей и дешевле 15 тысяч, наоборот, стали покупать реже — на 57% и 35% соответственно.

Главным форматом отдыха уходящего года стали поездки «выходного дня». Самыми популярными регионами для внутреннего туризма стали Краснодарский край, Москва, Петербург, а также Ростовская и Воронежская области. Количество москвичей, предпочитающих отдыхать в Подмосковье, выросло по сравнению с прошлым годом на 25%. Только 14% россиян в 2022 году побывали за границей.

Походы в театр стали еще более популярными: по данным билетных сервисов компании продажи билетов в театр выросли на 76%. Самыми посещаемыми столичными театрами стали Государственный театр им. Евгения Вахтангова, Государственный академический театр им. Моссовета и Московский академический театр им. Вл. Маяковского. При этом россияне еще больше полюбили смотреть сериалы и кино. Объем трафика в онлайн-кинотеатрах вырос на 36%. Количество покупок увеличилось на 32%, а суммарные расходы на кино выросли на четверть. Самым популярным жанром стала драма, за ней следуют комедии и триллеры.

Россияне также стали больше внимания уделять образованию: количество пользователей на образовательных платформах выросло на 21%. Покупать онлайн-курсы стали в 4,7 раза чаще, а расходы на них выросли в 5,6 раза.

Параллельно с ростом спроса на образовательные сервисы, россияне стали на 40% чаще смотреть стримы и в два раза реже покупать компьютерные и мобильные игры. Любимых игроков многие поддерживали рублем: количество платежей на стриминговых сервисах выросло на 32%, а их сумма — на 25%.

В 2022 году жители страны стали больше надеяться на удачу: на 78% чаще покупать лотерейные билеты и тратить на них на 86% больше.