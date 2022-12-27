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1 час назад

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах будет работать бесплатно — Сергей Собянин

Mos.ruиещё 5

Галерея стала частью линии Московского метрополитена.

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах будет работать бесплатно
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

Эскалаторная галерея, открывшаяся на Воробьевых горах после реконструкции, будет работать бесплатно. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Москва 24».

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«Это праздничный подарок: открыли эскалаторную галерею, которая будет работать бесплатно. Она является продолжением, по сути дела, линии метро, это часть его инфраструктуры, поэтому мы решили плату не брать», — отметил Мэр Москвы.

Эскалаторную галерею открыли в 1959 году — с ее помощью можно было за несколько минут добраться от метро до улицы Косыгина. Она пользовалась большой популярностью у москвичей и туристов, однако со временем ошибки, допущенные при проектировании станции метро «Ленинские горы» (сейчас — «Воробьевы горы»), привели к нарушению гидроизоляции, разрушению конструкций и снижению несущей способности Лужнецкого метромоста. Грунты под эскалаторной галереей сместились, в конструкциях появились трещины.

«Ее просто в аварийном порядке закрыли 40 лет назад, и никто не подступался к ней. На самом деле все считали, что это уже брошенный объект, он никогда не будет восстановлен. Была проведена большая подготовительная работа, и очень кропотливый труд инженеров, изыскателей в конце концов увенчался успехом, — эскалаторная галерея воссоздана, она уже в гораздо лучшем, современном виде», — сказал Сергей Собянин.

По его словам, с помощью эскалаторной галереи можно будет быстрее добираться от станции метро «Воробьевы горы» до Московского государственного университета, Дома пионеров, смотровой площадки и спортивного кластера на Воробьевых горах, где в декабре открыли новые горнолыжные трассы и малые трамплины.

«Здесь есть условия для занятий спортом для горнолыжников, детей, сноубордистов. В ближайшее время откроется и трасса для беговых лыж. И еще целый ряд других зимних развлечений. Так что, конечно, в центре города, по сути дела, первоклассный спортивный комплекс, который, по сути, будет частью спортивного комплекса “Лужники”, являющегося крупнейшим в нашей стране», — рассказал Мэр Москвы.

В ближайших планах — завершить восстановление главной достопримечательности Воробьевых гор — большого лыжного трамплина К-75.

Новости Москвы,Сергей Собянин,МГУ,
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