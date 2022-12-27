Эскалаторная галерея на Воробьевых горах будет работать бесплатно

«Ее просто в аварийном порядке закрыли 40 лет назад, и никто не подступался к ней. На самом деле все считали, что это уже брошенный объект, он никогда не будет восстановлен. Была проведена большая подготовительная работа, и очень кропотливый труд инженеров, изыскателей в конце концов увенчался успехом, — эскалаторная галерея воссоздана, она уже в гораздо лучшем, современном виде», — сказал Сергей Собянин.