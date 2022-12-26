Москвичам предрекли потепление перед Новым годом

Погода в конце года в Москве будет неоднородной, в частности, ожидается очень мягкая температура, которая больше характерна для первой декады ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также поделился с «Лентой.ру» прогнозом на новогоднюю ночь.

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В понедельник, 26 декабря будет хорошая погода, отметил метеоролог. В Москве температура — минус 3-5 градусов, по области — до минус 8 градусов. «Переменная облачность, солнышко иногда будет выглядывать, переменный ветер — несильный. Хорошая зимняя погода, можно получать удовольствие», — отметил он.

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Ночью с 26 на 27 декабря минимальные температуры в столице в районе минус 6-8 градусов, по области — до минус 9-10 градусов. Однако днем, в связи с приближением фронтального раздела, ожидается повышение температуры. «Начиная с утра и до конца дня температура будет повышаться примерно от минус 6-8 утром до 0 — минус 2 градусов. Снег. Во второй половине дня особенно заметный и в ночь на 28 декабря», — обозначил Вильфанд.

28 декабря ночью и днем ожидается снег, местами сильный снег, а также заметное повышение температуры. «Ночью всего-навсего минус 1-3, по области — минус 1-6 градусов. Днем тоже примерно такая температура, от 0 до минус 5, ветер 6-11 метров в секунду, снежные заносы, поскольку снег местами сильный, и гололедица, поскольку температура приближается к нулевой отметке», — спрогнозировал специалист.

По словам метеоролога, 29 декабря погода существенно не изменится, хотя снег будет небольшой. Ночные температуры — в пределах минус 2-4, дневные — от 0 до минус 2. Также ожидается гололедица, но сильных снежных зарядов уже не будет.

Несмотря на теплую погоду, в новогоднюю ночь можно будет кататься на лыжах или санках, лепить снежную бабу, считает Вильфанд. «Снега много, больше нормы. Норма снега — 18-19 сантиметров на 31 число, а будет 25 сантиметров», — пояснил он.