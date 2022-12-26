В столице выявили 1 024 новых случая коронавируса за сутки

В Москве за минувшие сутки подтвердили 1 024 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

В больницу с коронавирусом попали еще 108 человек, болезнь перебороли 970 пациентов, умерли 17 человек.

Всего в городе выявили 3 293 090 случаев коронавируса, выздоровели 3 097 488 пациентов, не смогли справиться с инфекцией 47 402 человека.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила мнение, что на данном этапе развития медицины COVID-19 перестал быть непрогнозируемой болезнью. По ее мнению, на сегодняшний момент коронавирус стал управляемым недугом.

В то же время она подчеркнула, что расслабляться пока не стоит, поскольку будущее может подкинуть любые сюрпризы.