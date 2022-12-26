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32 минуты назад

Жилой дом в Тихвинском переулке капитально отремонтируют

Москва24иещё 1

Жилой дом, расположенный по адресу Тихвинский переулок 10/12, строение 6, будет капитально отремонтирован. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Жилой дом в Тихвинском переулке капитально отремонтируют
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева рассказала, что необходимая для этого документация уже была согласована.

Отмечается, что этот дом появился еще в 1920-х годах. Теперь же в рамках реализации проекта планируется:

привести в порядок электрощитовую;

заменить некоторые двери;

провести восстановительный ремонт в местах, где велись работы с инженерными коммуникациями;

установить новое вводно-распределительное устройство и магистральные стояки квартир;

обустроить этажные щиты и общедомовое освещение;

заменить магистральные трубопроводы в подвале и стояки систем холодного и горячего водоснабжения;

обновить систему отопления.

Кроме того, на сегодняшний день свыше 28,5 тысячи столичных жилых домов входят в программу капитального ремонта.

Ранее заместитель гендиректора ФКР Москвы Владимир Кожиченков сообщил, что на улице Куусинена на севере столицы отремонтировали два дома 1955 года постройки в стиле неоклассицизм. Он отметил, что специалисты тщательно разрабатывали уникальный проект проведения работ по капремонту фасадов и крыш данных зданий, подбирали наилучшие отечественные материалы.

До этого заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты с начала 2022 года завершили капитальный ремонт и реставрацию в 12 столичных домах – объектах культурного наследия.

Новости Москвы,Анна Яковлева,Петр Бирюков,
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