В Москве проживает более 750 человек старше 100 лет

Главному долгожителю Москвы уже 107 лет

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Сейчас в Москве проживают более 750 человек старше 100 лет. Главному долгожителю уже 107 лет, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По её словам, в городе становится больше тех, кому уже за 80, а то и за 100 лет. Всего в столице свыше трех млн пенсионеров.

В сентябре этого года Ракова заявила, что средняя продолжительность жизни в Москве — 78 лет. Каждый четвертый москвич — пенсионер. Из трех млн пенсионеров около 500 тысяч уже старше 80 лет.