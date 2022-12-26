В Москве развернули 3,5 тысячи коек для пациентов с гриппом и ОРВИ

«Мы четко понимаем и прогнозируем заболеваемость, и на старте уже заранее формируем необходимую коечную мощность. На сегодняшний день только для борьбы с ОРВИ и гриппом, не считая ковида, у нас развернуто 3,5 тысячи коек. На сегодняшний день они на 30% пустые, и, имея нисходящий тренд заболеваемости, я думаю, что проблем в ближайшее время не должно быть», - цитирует РИА Новости Ракову.