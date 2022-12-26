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1 час назад

В Москве развернули 3,5 тысячи коек для пациентов с гриппом и ОРВИ

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Три с половиной тысячи коек для борьбы с гриппом и ОРВИ развернуты в Москве. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее мнению, нехватки коечного фонда не ожидается.

В Москве развернули 3,5 тысячи коек для пациентов с гриппом и ОРВИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы четко понимаем и прогнозируем заболеваемость, и на старте уже заранее формируем необходимую коечную мощность. На сегодняшний день только для борьбы с ОРВИ и гриппом, не считая ковида, у нас развернуто 3,5 тысячи коек. На сегодняшний день они на 30% пустые, и, имея нисходящий тренд заболеваемости, я думаю, что проблем в ближайшее время не должно быть», - цитирует РИА Новости Ракову.

На прошлой неделе она сообщила, что в Москве преодолен пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, причем обошлось без жестких мер. На протяжении последних трех недель количество заболевших стремительно уменьшается. По словам заммэра, активный рост заболеваемости, который особенно коснулся детей, пришелся на первые числа ноября, достигнув пика к концу месяца.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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