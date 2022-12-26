В Чертанове Северном отменено строительство торгового центра

«Строительство торгового центра отменено в Чертаново Северном. На двух земельных участках общей площадью 0,14 га, расположенных по адресу: ул. Дорожная, вл. 1 у железнодорожной платформы «Чертаново»; ул. Дорожная, вл. 1 (ЮАО) инвестор ООО «Метро Кэш энд Керри» планировал строительство торгового центра. Договор на аренду земельных участков был заключен еще в 2020 году. Однако, освоение начато не было, разрешение на строительство объекта не выдавалось», - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.