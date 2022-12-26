В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
4 часа назад

Строительство торгового центра в Чертаново Северном отменили

Агентство «Москва»иещё 2

В столичном районе Чертаново Северное отменено строительство торгового центра, сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

В Чертанове Северном отменено строительство торгового центра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Строительство торгового центра отменено в Чертаново Северном. На двух земельных участках общей площадью 0,14 га, расположенных по адресу: ул. Дорожная, вл. 1 у железнодорожной платформы «Чертаново»; ул. Дорожная, вл. 1 (ЮАО) инвестор ООО «Метро Кэш энд Керри» планировал строительство торгового центра. Договор на аренду земельных участков был заключен еще в 2020 году. Однако, освоение начато не было, разрешение на строительство объекта не выдавалось», - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она отметила, что договор аренды земельных участков с предыдущим инвестором будет расторгнут. В настоящее время участок свободен от объектов капитального строительства.

Поясняется, что решение о прекращении реализации инвестпроекта принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, 14 декабря 2022 года.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители