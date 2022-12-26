Москвичей предупредили о 9-балльных пробках вечером 26 декабря

В департаменте транспорта Москвы предупредили, что вечером в понедельник, 26 декабря, пробки в городе могут достигнуть девять баллов.
«Сегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до девяти баллов. Движение будет местами затруднено», – подчеркивается в релизе.
В ведомстве уточнили, что больше всего дорожных заторов ожидается в центре столицы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, а также на МКАД.
В дептрансе призвали жителей в вечерний час пик для поездок по Москве использовать общественный транспорт.
Напомним, что в конце прошлой рабочей недели дорожные заторы в Москве днем достигли девяти баллов.