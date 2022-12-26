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49 минут назад

Работы по очистке прудов Лефортовского парка стартовали в Москве

Москва24иещё 2

В Москве стартовали работы по очистке каскада прудов Лефортовского парка, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве начали чистить пруды Лефортовского парка
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Он уточнил, что реабилитационные работы затронут все восемь прудов. По словам Бирюкова, главные задачи проекта – улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты водоемов, являющихся визитной карточкой исторического парка.

"Очистим водоемы от илового осадка, которого накопилось более 20 тысяч кубических метров. После этого их глубина увеличится с двух до семи метров. Завершить работы планируется в III квартале 2023 года", – сказал вице-мэр.

В пресс-службе уточнили, что семь прудов Лефортовского парка будут очищены с помощью плавающего земснаряда. Работы будут проводиться с частичным спуском воды, а на некоторых участках двух прудов – с полным осушением. При этом очистка Крестового пруда будет проведена насухо из-за его небольшого объема.

Ранее Бирюков сообщил о начале работ по реконструкции Среднего и Нижнего Лианозовских прудов на северо-востоке столицы. Первый этап проекта подразумевает очистку водоемов и канала. По его словам, работы по благоустройству водоемов планируется завершить в 2023 году.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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