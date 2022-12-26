В Москве начали чистить пруды Лефортовского парка

В Москве стартовали работы по очистке каскада прудов Лефортовского парка, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Он уточнил, что реабилитационные работы затронут все восемь прудов. По словам Бирюкова, главные задачи проекта – улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты водоемов, являющихся визитной карточкой исторического парка.

"Очистим водоемы от илового осадка, которого накопилось более 20 тысяч кубических метров. После этого их глубина увеличится с двух до семи метров. Завершить работы планируется в III квартале 2023 года", – сказал вице-мэр.

В пресс-службе уточнили, что семь прудов Лефортовского парка будут очищены с помощью плавающего земснаряда. Работы будут проводиться с частичным спуском воды, а на некоторых участках двух прудов – с полным осушением. При этом очистка Крестового пруда будет проведена насухо из-за его небольшого объема.