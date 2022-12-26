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30 минут назад

Названы самые популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей

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Самые популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей назвала на официальном сайте мэра столицы первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

Названы самые популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей
Фото: Giorgio Trovato / UnsplashGiorgio Trovato / Unsplash

«В 2022 году самозанятые, зарегистрировавшие статус при поддержке центра "Моя работа", традиционно выбирали сферу услуг. В частности, популярностью пользуется индустрия красоты: свое дело открыли визажисты, стилисты, мастера ногтевого сервиса и парикмахеры», — рассказала эксперт.

Также в качестве самозанятых регистрировались люди творческих профессий, например, фотографы, видеографы, веб-дизайнеры, иллюстраторы, редакторы текстов. В специальном налоговом режиме работают в Москве также репетиторы, коучи, фитнес-тренеры, преподаватели по йоге, онлайн-продавцы изделий собственной продукции, а также те, кто предлагает автотранспортные и ремонтные услуги.

Ранее россиянам предложили бесплатное переобучение новым профессиям. В 2023-2024-м воспользоваться этой услугой смогут безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми.

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