Названы самые популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей

Самые популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей назвала на официальном сайте мэра столицы первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

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«В 2022 году самозанятые, зарегистрировавшие статус при поддержке центра "Моя работа", традиционно выбирали сферу услуг. В частности, популярностью пользуется индустрия красоты: свое дело открыли визажисты, стилисты, мастера ногтевого сервиса и парикмахеры», — рассказала эксперт.

Также в качестве самозанятых регистрировались люди творческих профессий, например, фотографы, видеографы, веб-дизайнеры, иллюстраторы, редакторы текстов. В специальном налоговом режиме работают в Москве также репетиторы, коучи, фитнес-тренеры, преподаватели по йоге, онлайн-продавцы изделий собственной продукции, а также те, кто предлагает автотранспортные и ремонтные услуги.